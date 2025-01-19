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سعر Green Bitcoin (GBTC) المباشر لليوم هو USD 0.13625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Green Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.32K - تغيير سعر Green Bitcoin خلال اليوم هو -3.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Green Bitcoin (GBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Green Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0052451388518321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0394480673 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0450816370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Bitcoin مقابل USD هو $ -0.04736333626275478 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0052451388518321 -3.70% 30 يوم $ -0.0394480673 -28.95% 60 يوم $ -0.0450816370 -33.08% 90 يوم $ -0.04736333626275478 -25.79%

تحليل سعر Green Bitcoin (GBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.126754$ 0.126754 $ 0.126754 24 ساعة مرتفع $ 0.141495$ 0.141495 $ 0.141495 عالية طوال الوقت $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -3.70% تغير السعر (7 أيام) -6.91%

معلومات سوق Green Bitcoin (GBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: