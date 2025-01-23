سعر Green Beli (GRBE)
سعر Green Beli (GRBE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Green Beli الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K
- تغيير سعر Green Beli خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.48%
|30 يوم
|$ 0
|+21.85%
|60 يوم
|$ 0
|-43.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Beli: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-1.48%
-1.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Green Beli was founded in 2019 with a mission to reduce plastic waste, promote a green lifestyle and raise the community's environmental awareness through media campaigns. As a part of the Green Beli project, the Green Beli NFT Game was conceived of to utilize the cryptocurrency platform to raise funds for such eco-activities. To join the game, you need to buy and own GRBE tokens and NFT items released exclusively by the project. Green Beli commits at least 30% of revenue from the sales of tree seeds, land & NFT items, OR 10% of the total Green Beli Ecosystem Fund, to go to the chosen cause. Accordingly, not only can you make good profits from participating in the game, you will also indirectly contribute to supporting activities that benefit the environment.
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