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سعر Green Beli (GRBE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GRBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Green Beli الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K - تغيير سعر Green Beli خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Green Beli (GRBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Beli مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.48% 30 يوم $ 0 +21.85% 60 يوم $ 0 -43.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Green Beli (GRBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Beli: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.157443$ 0.157443 $ 0.157443 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -1.88%

معلومات سوق Green Beli (GRBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: