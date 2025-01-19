سعر Great Bounty Dealer (GBD)
سعر Great Bounty Dealer (GBD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Great Bounty Dealer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.72K
- تغيير سعر Great Bounty Dealer خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-0.01%
|60 يوم
|$ 0
|-0.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Great Bounty Dealer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.08%
-0.08%
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