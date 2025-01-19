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سعر Great Bounty Dealer (GBD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Great Bounty Dealer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.72K - تغيير سعر Great Bounty Dealer خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Great Bounty Dealer (GBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Great Bounty Dealer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ 0 -0.01% 60 يوم $ 0 -0.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Great Bounty Dealer (GBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Great Bounty Dealer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02484447$ 0.02484447 $ 0.02484447 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

معلومات سوق Great Bounty Dealer (GBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: