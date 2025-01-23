سعر GreasyCEX (GCX)
سعر GreasyCEX (GCX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GreasyCEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56
- تغيير سعر GreasyCEX خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GreasyCEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GreasyCEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GreasyCEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GreasyCEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.01%
|30 يوم
|$ 0
|-37.45%
|60 يوم
|$ 0
|-32.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GreasyCEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-2.01%
-1.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ergo Blockchain DAO focused on raising funds for Ergo adoption through entertaining and interactive fundraising virtual events
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