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سعر Graphite Network (@G) المباشر لليوم هو USD 0.147366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر @G مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Graphite Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.62 - تغيير سعر Graphite Network خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Graphite Network (@G) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Graphite Network مقابل USD هو $ -0.0033615863416298 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Graphite Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Graphite Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Graphite Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0033615863416298 -2.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Graphite Network (@G)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Graphite Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.144197$ 0.144197 $ 0.144197 24 ساعة مرتفع $ 0.150787$ 0.150787 $ 0.150787 عالية طوال الوقت $ 0.169898$ 0.169898 $ 0.169898 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -6.37%

معلومات سوق Graphite Network (@G)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: