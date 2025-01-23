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سعر Grape Finance (GRAPE) المباشر لليوم هو USD 0.00812319 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GRAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grape Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.65 - تغيير سعر Grape Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Grape Finance (GRAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ -0.0000477139 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ -0.0000714231 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000477139 -0.58% 60 يوم $ -0.0000714231 -0.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grape Finance (GRAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grape Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 62.89$ 62.89 $ 62.89 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.89%

معلومات سوق Grape Finance (GRAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: