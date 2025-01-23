سعر Grape Finance (GRAPE)
سعر Grape Finance (GRAPE) المباشر لليوم هو USD 0.00812319. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRAPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grape Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.65
- تغيير سعر Grape Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ -0.0000477139 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ -0.0000714231 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grape Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000477139
|-0.58%
|60 يوم
|$ -0.0000714231
|-0.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grape Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Grape is an algorithmic stable coin designed to maintain a 1:1 peg to MIM.
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