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سعر Grape Coin (GRAPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GRAPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grape Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 129.08K - تغيير سعر Grape Coin خلال اليوم هو +0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Grape Coin (GRAPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grape Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grape Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grape Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grape Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.74% 30 يوم $ 0 -7.03% 60 يوم $ 0 -35.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grape Coin (GRAPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grape Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.736058$ 0.736058 $ 0.736058 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.74% تغير السعر (7 أيام) +2.89%

معلومات سوق Grape Coin (GRAPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: