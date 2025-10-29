معلومات سعر Grand Gangsta City ($GGC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00216443 $ 0.00216443 $ 0.00216443 24 ساعة منخفض $ 0.00228982 $ 0.00228982 $ 0.00228982 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00216443$ 0.00216443 $ 0.00216443 24 ساعة مرتفع $ 0.00228982$ 0.00228982 $ 0.00228982 عالية طوال الوقت $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 أدنى سعر $ 0.00179572$ 0.00179572 $ 0.00179572 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) -3.18% تغير السعر (7 أيام) +8.86% تغير السعر (7 أيام) +8.86%

سعر Grand Gangsta City ($GGC) في الوقت الحقيقي هو $0.0021674. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $GGC بين أدنى سعر $ 0.00216443 وأعلى سعر $ 0.00228982، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$GGC على الإطلاق هو $ 0.01587433، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00179572.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $GGC -0.77% على مدار الساعة الماضية، -3.18% على مدار 24 ساعة، و +8.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grand Gangsta City ($GGC)

القيمة السوقية $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M إمداد دورة التداول 918.25M 918.25M 918.25M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Grand Gangsta City هي $ 1.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $GGC يبلغ 918.25M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.17M.