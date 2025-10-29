سعر Grand Gangsta City المباشر اليوم هو 0.0021674 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $GGC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $GGC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Grand Gangsta City المباشر اليوم هو 0.0021674 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي $GGC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر $GGC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن $GGC

معلومات سعر $GGC

الموقع الرسمي لـ $GGC

اقتصاد توكن $GGC

توقعات سعر $GGC

شعار Grand Gangsta City

سعر Grand Gangsta City ($GGC)

السعر المباشر لـ 1 $GGC إلى USD:

$0.0021674
$0.0021674
-3.10%1D
مخطط أسعار Grand Gangsta City ($GGC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:12:10 (UTC+8)

معلومات سعر Grand Gangsta City ($GGC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00216443
$ 0.00216443
24 ساعة منخفض
$ 0.00228982
$ 0.00228982
24 ساعة مرتفع

$ 0.00216443
$ 0.00216443

$ 0.00228982
$ 0.00228982

$ 0.01587433
$ 0.01587433

$ 0.00179572
$ 0.00179572

-0.77%

-3.18%

+8.86%

+8.86%

سعر Grand Gangsta City ($GGC) في الوقت الحقيقي هو $0.0021674. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $GGC بين أدنى سعر $ 0.00216443 وأعلى سعر $ 0.00228982، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$GGC على الإطلاق هو $ 0.01587433، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00179572.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $GGC -0.77% على مدار الساعة الماضية، -3.18% على مدار 24 ساعة، و +8.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1.99M
$ 1.99M

--
--

$ 2.17M
$ 2.17M

918.25M
918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Grand Gangsta City هي $ 1.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $GGC يبلغ 918.25M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.17M.

سجل سعر Grand Gangsta City ($GGC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grand Gangsta City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grand Gangsta City مقابل USD هو $ -0.0007100736 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grand Gangsta City مقابل USD هو $ -0.0010794887 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grand Gangsta City مقابل USD هو $ -0.005347729099818238 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.18%
30 يوم$ -0.0007100736-32.76%
60 يوم$ -0.0010794887-49.80%
90 يوم$ -0.005347729099818238-71.15%

ما هو Grand Gangsta City ( $GGC )

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Grand Gangsta City ($GGC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Grand Gangsta City (USD)

كم ستكون قيمة Grand Gangsta City ($GGC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Grand Gangsta City ($GGC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Grand Gangsta City.

تحقق الآن من توقعات سعر Grand Gangsta City!

عملة $GGC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Grand Gangsta City ($GGC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Grand Gangsta City ($GGC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $GGC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Grand Gangsta City ($GGC)

كم يساوي Grand Gangsta City ($GGC) اليوم؟
سعر $GGC المباشر في USD هو USD 0.0021674، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر $GGC إلى USD الحالي؟
سعر $GGC إلى USD الحالي هو $ 0.0021674. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Grand Gangsta City ؟
القيمة السوقية لعملة $GGC هي $ 1.99M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن $GGC؟
العرض المتداول لتوكن $GGC هو 918.25M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ $GGC؟
حقق $GGC سعرًا قياسيًا قدره 0.01587433 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ $GGC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00179572 $GGC.
ما هو حجم تداول $GGC؟
حجم تداول $GGC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع $GGC هذا العام؟
قد يرتفع $GGC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر $GGC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:12:10 (UTC+8)

تحديثات Grand Gangsta City ($GGC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

