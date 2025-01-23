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سعر Grand Base (GB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grand Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.76 - تغيير سعر Grand Base خلال اليوم هو +2.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Grand Base (GB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grand Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grand Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grand Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grand Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.81% 30 يوم $ 0 -5.39% 60 يوم $ 0 -43.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grand Base (GB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grand Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.52$ 4.52 $ 4.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) +2.81% تغير السعر (7 أيام) -23.86%

معلومات سوق Grand Base (GB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: