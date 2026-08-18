سعر Grand Arena اليوم

السعر المباشر لمشروع Grand Arena (ARENA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARENA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ARENA.

يحتل Grand Arena حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,931، مع عرض متداول قدره 999.79M ARENA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARENA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ARENA بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+23.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Grand Arena (ARENA)

القيمة السوقية $ 22.93K$ 22.93K $ 22.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.93K$ 22.93K $ 22.93K إمداد دورة التداول 999.79M 999.79M 999.79M إجمالي العرض 999,785,481.197751 999,785,481.197751 999,785,481.197751

القيمة السوقية الحالية لـ Grand Arena هي $ 22.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ARENA يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999785481.197751. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.93K.