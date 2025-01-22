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سعر Gram Silver (GRAMS) المباشر لليوم هو USD 1.003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GRAMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gram Silver الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.51K - تغيير سعر Gram Silver خلال اليوم هو +1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gram Silver (GRAMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gram Silver مقابل USD هو $ +0.01066777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gram Silver مقابل USD هو $ +0.0312051354 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gram Silver مقابل USD هو $ -0.0129526417 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gram Silver مقابل USD هو $ -0.106980983609823 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01066777 +1.07% 30 يوم $ +0.0312051354 +3.11% 60 يوم $ -0.0129526417 -1.29% 90 يوم $ -0.106980983609823 -9.63%

تحليل سعر Gram Silver (GRAMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gram Silver: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989914$ 0.989914 $ 0.989914 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +1.07% تغير السعر (7 أيام) +3.04%

معلومات سوق Gram Silver (GRAMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: