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سعر Gram Platinum (GRAMP) المباشر لليوم هو USD 34.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GRAMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gram Platinum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K - تغيير سعر Gram Platinum خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gram Platinum (GRAMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gram Platinum مقابل USD هو $ -0.05885190572432 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gram Platinum مقابل USD هو $ +0.3669316500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gram Platinum مقابل USD هو $ +0.1197115500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gram Platinum مقابل USD هو $ -0.45159533554211 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.05885190572432 -0.17% 30 يوم $ +0.3669316500 +1.06% 60 يوم $ +0.1197115500 +0.35% 90 يوم $ -0.45159533554211 -1.29%

تحليل سعر Gram Platinum (GRAMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gram Platinum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 34.34$ 34.34 $ 34.34 24 ساعة مرتفع $ 34.96$ 34.96 $ 34.96 عالية طوال الوقت $ 36.17$ 36.17 $ 36.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -1.65%

معلومات سوق Gram Platinum (GRAMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: