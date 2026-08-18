سعر Gram Morning اليوم

السعر المباشر لمشروع Gram Morning (GM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GM.

يحتل Gram Morning حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,746، مع عرض متداول قدره 1.00B GM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GM بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+26.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gram Morning (GM)

القيمة السوقية $ 23.75K$ 23.75K $ 23.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.75K$ 23.75K $ 23.75K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gram Morning هي $ 23.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GM يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.75K.