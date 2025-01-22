سعر Gram Gold (GRAMG)
سعر Gram Gold (GRAMG) المباشر لليوم هو USD 89.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRAMG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gram Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18K
- تغيير سعر Gram Gold خلال اليوم هو +1.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GRAMG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GRAMG.
خلال اليوم، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +1.29 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +4.2155739600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +1.6428086640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +0.7200462244443 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.29
|+1.47%
|30 يوم
|$ +4.2155739600
|+4.73%
|60 يوم
|$ +1.6428086640
|+1.84%
|90 يوم
|$ +0.7200462244443
|+0.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gram Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+1.47%
+3.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in November 2022, Gram Gold Token (GRAMG) is an asset-backed token redeemable 1:1 for 1 gram of gold. Issued by Token Teknoloji Anonim Şirketi, this token is fully backed by gold on the blockchain at a 1:1 ratio and indexed to the price of gold. For every GRAMG created, an equivalent amount of gold is held as collateral in the respective blockchain wallet. GRAMG provides a cost-effective, fast and secure solution for global users, offering direct ownership with no storage costs and high accessibility for 24/7 transactions and transfers, regardless of any geographical boundaries. Unlike gold transaction limits in the market, there is no minimum transaction limit for GRAMG transactions. GRAMG transactions are executed instantly and any amount of GRAMG tokens can be converted to fiat currencies, ensuring quick and efficient transactions. GRAMG is created and runs on the Avalanche C-Chain and Polygon blockchain, and it is compatible with all blockchain wallets that support EVM. It uses smart contracts to automatically manage the collateralization process. As demand for GRAMG tokens increases, Token Teknoloji Anonim Şirketi shall add the corresponding amount of gold, indexed to the price of gold, to its reserves for every 1 GRAMG token at the request of institutions wishing to meet their demand. This ensures that the 1:1 ratio between gram gold and GRAMG is preserved while maintaining market supply and demand equilibrium. And a coin burn function is integrated within the blockchain's smart contract to remove a predetermined quantity of GRAMG tokens from circulation when necessary, ensuring a balance between GRAMG and gram gold. Thanks to this mint-and-burn mechanism, the price of GRAMG is always in equilibrium with that of the physical gram of gold.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GRAMG إلى AUD
A$141.7644
|1 GRAMG إلى GBP
￡71.328
|1 GRAMG إلى EUR
€84.702
|1 GRAMG إلى USD
$89.16
|1 GRAMG إلى MYR
RM394.9788
|1 GRAMG إلى TRY
₺3,178.554
|1 GRAMG إلى JPY
¥13,878.6456
|1 GRAMG إلى RUB
₽8,792.9592
|1 GRAMG إلى INR
₹7,700.7492
|1 GRAMG إلى IDR
Rp1,438,064.3148
|1 GRAMG إلى PHP
₱5,205.1608
|1 GRAMG إلى EGP
￡E.4,486.5312
|1 GRAMG إلى BRL
R$538.5264
|1 GRAMG إلى CAD
C$127.4988
|1 GRAMG إلى BDT
৳10,796.3844
|1 GRAMG إلى NGN
₦138,231.8808
|1 GRAMG إلى UAH
₴3,756.3108
|1 GRAMG إلى VES
Bs4,903.8
|1 GRAMG إلى PKR
Rs24,724.9596
|1 GRAMG إلى KZT
₸46,461.276
|1 GRAMG إلى THB
฿3,017.1744
|1 GRAMG إلى TWD
NT$2,918.2068
|1 GRAMG إلى CHF
Fr80.244
|1 GRAMG إلى HKD
HK$693.6648
|1 GRAMG إلى MAD
.د.م889.8168