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سعر Gram Gold (GRAMG) المباشر لليوم هو USD 89.16 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GRAMG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gram Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.18K - تغيير سعر Gram Gold خلال اليوم هو +1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gram Gold (GRAMG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +1.29 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +4.2155739600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +1.6428086640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gram Gold مقابل USD هو $ +0.7200462244443 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.29 +1.47% 30 يوم $ +4.2155739600 +4.73% 60 يوم $ +1.6428086640 +1.84% 90 يوم $ +0.7200462244443 +0.81%

تحليل سعر Gram Gold (GRAMG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gram Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 87.4$ 87.4 $ 87.4 24 ساعة مرتفع $ 89.44$ 89.44 $ 89.44 عالية طوال الوقت $ 90.29$ 90.29 $ 90.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +1.47% تغير السعر (7 أيام) +3.37%

معلومات سوق Gram Gold (GRAMG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: