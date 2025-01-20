سعر Gracy (GRACY)
سعر Gracy (GRACY) المباشر لليوم هو USD 0.02992149. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRACY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gracy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 851.74K
- تغيير سعر Gracy خلال اليوم هو -10.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gracy مقابل USD هو $ -0.00334583649050724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gracy مقابل USD هو $ -0.0047252645 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gracy مقابل USD هو $ -0.0030258555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gracy مقابل USD هو $ -0.002905576160615155 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00334583649050724
|-10.05%
|30 يوم
|$ -0.0047252645
|-15.79%
|60 يوم
|$ -0.0030258555
|-10.11%
|90 يوم
|$ -0.002905576160615155
|-8.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gracy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.20%
-10.05%
-5.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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