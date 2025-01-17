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سعر GRABWAY (GRAB) المباشر لليوم هو USD 0.054338 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M . يتم تحديث سعر GRAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GRABWAY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.31K - تغيير سعر GRABWAY خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.41M

أداء سعر GRABWAY (GRAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ -0.00063918608505249 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00063918608505249 -1.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GRABWAY (GRAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GRABWAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04995873$ 0.04995873 $ 0.04995873 24 ساعة مرتفع $ 0.064984$ 0.064984 $ 0.064984 عالية طوال الوقت $ 0.119313$ 0.119313 $ 0.119313 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) -30.13%

معلومات سوق GRABWAY (GRAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: