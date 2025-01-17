سعر GRABWAY (GRAB)
سعر GRABWAY (GRAB) المباشر لليوم هو USD 0.054338. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M. يتم تحديث سعر GRAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GRABWAY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 695.31K
- تغيير سعر GRABWAY خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.41M
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خلال اليوم، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ -0.00063918608505249 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GRABWAY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00063918608505249
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GRABWAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-1.16%
-30.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.
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