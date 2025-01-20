سعر GrabPenny (GPX)
سعر GrabPenny (GPX) المباشر لليوم هو USD 0.00287262. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GrabPenny الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.11
- تغيير سعر GrabPenny خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GrabPenny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GrabPenny مقابل USD هو $ -0.0004213208 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GrabPenny مقابل USD هو $ -0.0001533289 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GrabPenny مقابل USD هو $ +0.0000758809273313994 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004213208
|-14.66%
|60 يوم
|$ -0.0001533289
|-5.33%
|90 يوم
|$ +0.0000758809273313994
|+2.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GrabPenny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The GP token stands central to the innovative GrabPenny ecosystem, designed to redefine the landscape of digital rewards and user engagement. Through strategic partnerships and the seamless integration of blockchain technology, the token demonstrates its utility by facilitating a unique and rewarding experience for completing digital tasks. Its role is pivotal in connecting users with a diverse range of activities, from social media engagement to app testing, each contributing to the vibrant economy of the platform.
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