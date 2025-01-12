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سعر GoWithMi (GMAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.56K . يتم تحديث سعر GMAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoWithMi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.79 - تغيير سعر GoWithMi خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.51B

أداء سعر GoWithMi (GMAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.23% 30 يوم $ 0 -18.51% 60 يوم $ 0 -20.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GoWithMi (GMAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoWithMi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01915193$ 0.01915193 $ 0.01915193 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) -3.28%

معلومات سوق GoWithMi (GMAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: