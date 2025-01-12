سعر GoWithMi (GMAT)
سعر GoWithMi (GMAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.56K. يتم تحديث سعر GMAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoWithMi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.79
- تغيير سعر GoWithMi خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.51B
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خلال اليوم، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoWithMi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-18.51%
|60 يوم
|$ 0
|-20.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoWithMi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+0.23%
-3.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoWithMi is building the world’s first complete decentralized location-based services (DLBS) infrastructure. It aims to provide a complete trusted geospatial value exchange service for large-scale commerce from data, computing, personal terminal to commercial ecological, and making value flows multidimensional, safer and smarter. GoWithMi's geospatial consensus ecological network consists of geospatial consensus data production, spatial computing power network, self-organizing geospatial asset node, and business application sharing support platform.
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