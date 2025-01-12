سعر Governor DAO (GDAO)
سعر Governor DAO (GDAO) المباشر لليوم هو USD 0.02553181. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.64K. يتم تحديث سعر GDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Governor DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.46
- تغيير سعر Governor DAO خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.96M
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خلال اليوم، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ +0.0001465 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ -0.0062922047 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ -0.0027813230 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ +0.000922804186794577 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001465
|+0.58%
|30 يوم
|$ -0.0062922047
|-24.64%
|60 يوم
|$ -0.0027813230
|-10.89%
|90 يوم
|$ +0.000922804186794577
|+3.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Governor DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.58%
-10.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governor is a DAO that seeks to offer Governance-as-a-Service to new DAOs in order to ensure active and fair governance on day zero. GDAO is the governance token that grants voting rights and represents ownership of the project treasury
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