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سعر Governor DAO (GDAO) المباشر لليوم هو USD 0.02553181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.64K . يتم تحديث سعر GDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Governor DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.46 - تغيير سعر Governor DAO خلال اليوم هو +0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.96M

أداء سعر Governor DAO (GDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ +0.0001465 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ -0.0062922047 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ -0.0027813230 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Governor DAO مقابل USD هو $ +0.000922804186794577 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001465 +0.58% 30 يوم $ -0.0062922047 -24.64% 60 يوم $ -0.0027813230 -10.89% 90 يوم $ +0.000922804186794577 +3.75%

تحليل سعر Governor DAO (GDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Governor DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02535582$ 0.02535582 $ 0.02535582 24 ساعة مرتفع $ 0.02578425$ 0.02578425 $ 0.02578425 عالية طوال الوقت $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.58% تغير السعر (7 أيام) -10.95%

معلومات سوق Governor DAO (GDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: