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سعر governance ZIL (GZIL) المباشر لليوم هو USD 6.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.51M . يتم تحديث سعر GZIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق governance ZIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.66 - تغيير سعر governance ZIL خلال اليوم هو +4.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 559.97K

أداء سعر governance ZIL (GZIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +0.247624 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +0.4527567000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +4.6124201640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.247624 +4.11% 30 يوم $ +0.4527567000 +7.22% 60 يوم $ +4.6124201640 +73.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر governance ZIL (GZIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر governance ZIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 24 ساعة مرتفع $ 6.47$ 6.47 $ 6.47 عالية طوال الوقت $ 657.9$ 657.9 $ 657.9 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) +4.11% تغير السعر (7 أيام) -22.42%

معلومات سوق governance ZIL (GZIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: