شعار governance ZIL

سعر governance ZIL (GZIL)

USD

مخطط سعر governance ZIL (GZIL) المباشر

$6.26
$6.26$6.26
+2.80%(1D)

سعر governance ZIL (GZIL) لليوم

سعر governance ZIL (GZIL) المباشر لليوم هو USD 6.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.51M. يتم تحديث سعر GZIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق governance ZIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.66
- تغيير سعر governance ZIL خلال اليوم هو +4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 559.97K

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أداء سعر governance ZIL (GZIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +0.247624 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +0.4527567000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +4.6124201640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.247624+4.11%
30 يوم$ +0.4527567000+7.22%
60 يوم$ +4.6124201640+73.56%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر governance ZIL (GZIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر governance ZIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 6.02
$ 6.02$ 6.02

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

$ 657.9
$ 657.9$ 657.9

+0.89%

+4.11%

-22.42%

معلومات سوق governance ZIL (GZIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

$ 176.66
$ 176.66$ 176.66

559.97K
559.97K 559.97K

ما هو governance ZIL ( GZIL )

gZIL is essentially a governance token, which empowers long-term token holders and frequent engagers to become a decision-maker in the Zilliqa ecosystem. This can be compared to a DAO- like structure where gZIL holders can vote and make decisions on community and partner projects powered by $ZIL.

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المصدر governance ZIL (GZIL)

الموقع الرسمي

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عملة GZIL إلى العملات المحلية

1 GZIL إلى AUD
A$9.9693
1 GZIL إلى GBP
4.9533
1 GZIL إلى EUR
5.9565
1 GZIL إلى USD
$6.27
1 GZIL إلى MYR
RM28.215
1 GZIL إلى TRY
220.6413
1 GZIL إلى JPY
¥981.0669
1 GZIL إلى RUB
644.556
1 GZIL إلى INR
532.5738
1 GZIL إلى IDR
Rp101,129.0181
1 GZIL إلى PHP
368.9268
1 GZIL إلى EGP
￡E.319.0803
1 GZIL إلى BRL
R$38.1216
1 GZIL إلى CAD
C$8.9661
1 GZIL إلى BDT
746.1927
1 GZIL إلى NGN
9,705.8346
1 GZIL إلى UAH
261.8979
1 GZIL إلى VES
Bs319.77
1 GZIL إلى PKR
Rs1,738.2321
1 GZIL إلى KZT
3,279.2727
1 GZIL إلى THB
฿214.434
1 GZIL إلى TWD
NT$204.5901
1 GZIL إلى CHF
Fr5.5803
1 GZIL إلى HKD
HK$48.7179
1 GZIL إلى MAD
.د.م62.8254