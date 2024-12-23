سعر governance ZIL (GZIL)
سعر governance ZIL (GZIL) المباشر لليوم هو USD 6.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.51M. يتم تحديث سعر GZIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق governance ZIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 176.66
- تغيير سعر governance ZIL خلال اليوم هو +4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 559.97K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GZIL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GZIL.
خلال اليوم، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +0.247624 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +0.4527567000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ +4.6124201640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر governance ZIL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.247624
|+4.11%
|30 يوم
|$ +0.4527567000
|+7.22%
|60 يوم
|$ +4.6124201640
|+73.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر governance ZIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
+4.11%
-22.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gZIL is essentially a governance token, which empowers long-term token holders and frequent engagers to become a decision-maker in the Zilliqa ecosystem. This can be compared to a DAO- like structure where gZIL holders can vote and make decisions on community and partner projects powered by $ZIL.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GZIL إلى AUD
A$9.9693
|1 GZIL إلى GBP
￡4.9533
|1 GZIL إلى EUR
€5.9565
|1 GZIL إلى USD
$6.27
|1 GZIL إلى MYR
RM28.215
|1 GZIL إلى TRY
₺220.6413
|1 GZIL إلى JPY
¥981.0669
|1 GZIL إلى RUB
₽644.556
|1 GZIL إلى INR
₹532.5738
|1 GZIL إلى IDR
Rp101,129.0181
|1 GZIL إلى PHP
₱368.9268
|1 GZIL إلى EGP
￡E.319.0803
|1 GZIL إلى BRL
R$38.1216
|1 GZIL إلى CAD
C$8.9661
|1 GZIL إلى BDT
৳746.1927
|1 GZIL إلى NGN
₦9,705.8346
|1 GZIL إلى UAH
₴261.8979
|1 GZIL إلى VES
Bs319.77
|1 GZIL إلى PKR
Rs1,738.2321
|1 GZIL إلى KZT
₸3,279.2727
|1 GZIL إلى THB
฿214.434
|1 GZIL إلى TWD
NT$204.5901
|1 GZIL إلى CHF
Fr5.5803
|1 GZIL إلى HKD
HK$48.7179
|1 GZIL إلى MAD
.د.م62.8254