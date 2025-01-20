سعر Governance VEC (GVEC)
سعر Governance VEC (GVEC) المباشر لليوم هو USD 6.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GVEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Governance VEC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.18
- تغيير سعر Governance VEC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Governance VEC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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A$10.8353
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€6.4608
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$6.73
|1 GVEC إلى MYR
RM30.2177
|1 GVEC إلى TRY
₺239.4534
|1 GVEC إلى JPY
¥1,051.8317
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|1 GVEC إلى INR
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|1 GVEC إلى PHP
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R$40.9184
|1 GVEC إلى CAD
C$9.6912
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৳817.6277
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₦10,499.2038
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₴283.333
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Bs363.42
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Rs1,875.1126
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₸3,570.265
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฿230.839
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NT$220.5421
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Fr6.1243
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