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سعر Governance VEC (GVEC) المباشر لليوم هو USD 6.73 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GVEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Governance VEC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.18 - تغيير سعر Governance VEC خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Governance VEC (GVEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Governance VEC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Governance VEC (GVEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Governance VEC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 6.78$ 6.78 $ 6.78 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Governance VEC (GVEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: