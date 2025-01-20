سعر Governance OHM (GOHM)
سعر Governance OHM (GOHM) المباشر لليوم هو USD 5,988.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOHM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Governance OHM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.36K
- تغيير سعر Governance OHM خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +22.47 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +1,015.9172876160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +590.2475943800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +1,727.671045743152 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +22.47
|+0.38%
|30 يوم
|$ +1,015.9172876160
|+16.96%
|60 يوم
|$ +590.2475943800
|+9.86%
|90 يوم
|$ +1,727.671045743152
|+40.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Governance OHM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+0.38%
+5.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gOHM is the governance token for Olympus.
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