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سعر Governance OHM (GOHM) المباشر لليوم هو USD 5,988.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOHM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Governance OHM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.36K - تغيير سعر Governance OHM خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Governance OHM (GOHM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +22.47 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +1,015.9172876160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +590.2475943800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Governance OHM مقابل USD هو $ +1,727.671045743152 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +22.47 +0.38% 30 يوم $ +1,015.9172876160 +16.96% 60 يوم $ +590.2475943800 +9.86% 90 يوم $ +1,727.671045743152 +40.55%

تحليل سعر Governance OHM (GOHM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Governance OHM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5,715.41$ 5,715.41 $ 5,715.41 24 ساعة مرتفع $ 6,131.11$ 6,131.11 $ 6,131.11 عالية طوال الوقت $ 31,351$ 31,351 $ 31,351 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) +5.10%

معلومات سوق Governance OHM (GOHM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: