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سعر Governance Algo (GALGO) المباشر لليوم هو USD 0.453434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GALGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Governance Algo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.20K - تغيير سعر Governance Algo خلال اليوم هو +8.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Governance Algo (GALGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.03384311 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.1102889331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.5159171598 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.33201465302242654 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.03384311 +8.07% 30 يوم $ +0.1102889331 +24.32% 60 يوم $ +0.5159171598 +113.78% 90 يوم $ +0.33201465302242654 +273.44%

تحليل سعر Governance Algo (GALGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Governance Algo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.381896$ 0.381896 $ 0.381896 24 ساعة مرتفع $ 0.444295$ 0.444295 $ 0.444295 عالية طوال الوقت $ 0.607783$ 0.607783 $ 0.607783 تغير السعر (1 ساعة) +2.81% تغير السعر (1يوم) +8.07% تغير السعر (7 أيام) +38.10%

معلومات سوق Governance Algo (GALGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: