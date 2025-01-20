سعر Governance Algo (GALGO)
سعر Governance Algo (GALGO) المباشر لليوم هو USD 0.453434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GALGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Governance Algo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.20K
- تغيير سعر Governance Algo خلال اليوم هو +8.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.03384311 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.1102889331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.5159171598 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Governance Algo مقابل USD هو $ +0.33201465302242654 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.03384311
|+8.07%
|30 يوم
|$ +0.1102889331
|+24.32%
|60 يوم
|$ +0.5159171598
|+113.78%
|90 يوم
|$ +0.33201465302242654
|+273.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Governance Algo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.81%
+8.07%
+38.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gALGO is a wrapped version of ALGO that allows you to participate in Algorand Governance without losing your liquidity. Each gALGO can be burned for ALGO at the end of each governance period.
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€0.43529664
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