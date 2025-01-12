سعر Gourmet Galaxy (GUM)
سعر Gourmet Galaxy (GUM) المباشر لليوم هو USD 0.00714746. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.73K. يتم تحديث سعر GUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gourmet Galaxy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.27
- تغيير سعر Gourmet Galaxy خلال اليوم هو +6.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.32M
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خلال اليوم، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ +0.00043672 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ -0.0014991825 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ +0.0009352887 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ +0.001003290776096818 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00043672
|+6.51%
|30 يوم
|$ -0.0014991825
|-20.97%
|60 يوم
|$ +0.0009352887
|+13.09%
|90 يوم
|$ +0.001003290776096818
|+16.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gourmet Galaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+6.51%
-26.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
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