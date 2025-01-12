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سعر Gourmet Galaxy (GUM) المباشر لليوم هو USD 0.00714746 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.73K . يتم تحديث سعر GUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gourmet Galaxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.27 - تغيير سعر Gourmet Galaxy خلال اليوم هو +6.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.32M

أداء سعر Gourmet Galaxy (GUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ +0.00043672 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ -0.0014991825 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ +0.0009352887 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gourmet Galaxy مقابل USD هو $ +0.001003290776096818 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00043672 +6.51% 30 يوم $ -0.0014991825 -20.97% 60 يوم $ +0.0009352887 +13.09% 90 يوم $ +0.001003290776096818 +16.33%

تحليل سعر Gourmet Galaxy (GUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gourmet Galaxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00670948$ 0.00670948 $ 0.00670948 24 ساعة مرتفع $ 0.00728405$ 0.00728405 $ 0.00728405 عالية طوال الوقت $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +6.51% تغير السعر (7 أيام) -26.83%

معلومات سوق Gourmet Galaxy (GUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: