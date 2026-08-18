سعر Gotta Go Fast اليوم

السعر المباشر لمشروع Gotta Go Fast (FAST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FAST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FAST.

يحتل Gotta Go Fast حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,901، مع عرض متداول قدره 1.00B FAST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FAST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FAST بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-4.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.22K.

معلومات سوق Gotta Go Fast (FAST)

القيمة السوقية $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K الحجم (24 ساعة) $ 2.22K$ 2.22K $ 2.22K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.90K$ 104.90K $ 104.90K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gotta Go Fast هي $ 104.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.22K. العرض المتداول لـ FAST يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.90K.