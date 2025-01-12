سعر Gospodin (GOSPODIN)
سعر Gospodin (GOSPODIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.73K. يتم تحديث سعر GOSPODIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gospodin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35K
- تغيير سعر Gospodin خلال اليوم هو -9.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
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خلال اليوم، كان سعر Gospodin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gospodin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gospodin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gospodin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.45%
|30 يوم
|$ 0
|-71.17%
|60 يوم
|$ 0
|-53.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gospodin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.73%
-9.45%
-15.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems.
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