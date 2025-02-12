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سعر GoSleep ZZZ (ZZZ) المباشر لليوم هو USD 0.00655897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZZZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoSleep ZZZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.70K - تغيير سعر GoSleep ZZZ خلال اليوم هو -8.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GoSleep ZZZ (ZZZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ -0.0006421080005802 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ +0.0000658553 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ -0.0017349446 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ -0.003709493209741549 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0006421080005802 -8.91% 30 يوم $ +0.0000658553 +1.00% 60 يوم $ -0.0017349446 -26.45% 90 يوم $ -0.003709493209741549 -36.12%

تحليل سعر GoSleep ZZZ (ZZZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoSleep ZZZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00612923$ 0.00612923 $ 0.00612923 24 ساعة مرتفع $ 0.00720662$ 0.00720662 $ 0.00720662 عالية طوال الوقت $ 0.695713$ 0.695713 $ 0.695713 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -8.91% تغير السعر (7 أيام) -22.75%

معلومات سوق GoSleep ZZZ (ZZZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: