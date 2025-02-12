سعر GoSleep ZZZ (ZZZ)
سعر GoSleep ZZZ (ZZZ) المباشر لليوم هو USD 0.00655897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoSleep ZZZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.70K
- تغيير سعر GoSleep ZZZ خلال اليوم هو -8.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ -0.0006421080005802 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ +0.0000658553 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ -0.0017349446 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoSleep ZZZ مقابل USD هو $ -0.003709493209741549 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0006421080005802
|-8.91%
|30 يوم
|$ +0.0000658553
|+1.00%
|60 يوم
|$ -0.0017349446
|-26.45%
|90 يوم
|$ -0.003709493209741549
|-36.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoSleep ZZZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-8.91%
-22.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344
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