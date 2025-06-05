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سعر GORF (GORF) المباشر لليوم هو USD 0.00129323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر GORF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GORF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GORF خلال اليوم هو +6.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 900.00M

أداء سعر GORF (GORF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GORF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GORF مقابل USD هو $ +0.0005033068 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GORF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GORF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.71% 30 يوم $ +0.0005033068 +38.92% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GORF (GORF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GORF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00116639$ 0.00116639 $ 0.00116639 24 ساعة مرتفع $ 0.00129835$ 0.00129835 $ 0.00129835 عالية طوال الوقت $ 0.00162793$ 0.00162793 $ 0.00162793 تغير السعر (1 ساعة) +2.64% تغير السعر (1يوم) +6.71% تغير السعر (7 أيام) -17.63%

معلومات سوق GORF (GORF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: