معلومات سعر Gordon AI (GGAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.20% تغير السعر (7 أيام) -5.20%

سعر Gordon AI (GGAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GGAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGGAI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GGAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -5.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gordon AI (GGAI)

القيمة السوقية $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,936,804.057333 999,936,804.057333 999,936,804.057333

القيمة السوقية الحالية لـ Gordon AI هي $ 21.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GGAI يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999936804.057333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.14K.