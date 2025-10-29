سعر Gordon AI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GGAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GGAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gordon AI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GGAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GGAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Gordon AI (GGAI)

السعر المباشر لـ 1 GGAI إلى USD:

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Gordon AI (GGAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:19:58 (UTC+8)

معلومات سعر Gordon AI (GGAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
سعر Gordon AI (GGAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GGAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGGAI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GGAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -5.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gordon AI (GGAI)

القيمة السوقية الحالية لـ Gordon AI هي $ 21.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GGAI يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999936804.057333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.14K.

سجل سعر Gordon AI (GGAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gordon AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gordon AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gordon AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gordon AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-43.34%
60 يوم$ 0-51.15%
90 يوم$ 0--

ما هو Gordon AI ( GGAI )

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق.

توقعات سعر Gordon AI (USD)

كم ستكون قيمة Gordon AI (GGAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Gordon AI (GGAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Gordon AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Gordon AI!

عملة GGAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Gordon AI (GGAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Gordon AI (GGAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GGAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gordon AI (GGAI)

كم يساوي Gordon AI (GGAI) اليوم؟
سعر GGAI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GGAI إلى USD الحالي؟
سعر GGAI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gordon AI ؟
القيمة السوقية لعملة GGAI هي $ 21.14K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GGAI؟
العرض المتداول لتوكن GGAI هو 999.94M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GGAI؟
حقق GGAI سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GGAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GGAI.
ما هو حجم تداول GGAI؟
حجم تداول GGAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GGAI هذا العام؟
قد يرتفع GGAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GGAI لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Gordon AI (GGAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

