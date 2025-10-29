معلومات سعر Gorbagana Daemon (OSCAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.04% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) +70.36% تغير السعر (7 أيام) +70.36%

سعر Gorbagana Daemon (OSCAR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OSCAR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOSCAR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OSCAR +2.04% على مدار الساعة الماضية، -0.48% على مدار 24 ساعة، و +70.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gorbagana Daemon (OSCAR)

القيمة السوقية $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,893,189.06111 999,893,189.06111 999,893,189.06111

القيمة السوقية الحالية لـ Gorbagana Daemon هي $ 47.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OSCAR يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999893189.06111. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.23K.