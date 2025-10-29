معلومات سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.76% تغير السعر (7 أيام) +4.24%

سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOR/ACC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOR/ACC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOR/ACC -- على مدار الساعة الماضية، -1.76% على مدار 24 ساعة، و +4.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

القيمة السوقية $ 5.28K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.28K إمداد دورة التداول 999.85M إجمالي العرض 999,851,596.583026

القيمة السوقية الحالية لـ Gorbagana Acceleration هي $ 5.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOR/ACC يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999851596.583026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28K.