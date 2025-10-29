سعر Gorbagana Acceleration المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOR/ACC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOR/ACC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Gorbagana Acceleration المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOR/ACC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOR/ACC بسهولة على موقع MEXC الآن.

آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:13:14 (UTC+8)

معلومات سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) في (USD)

سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOR/ACC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOR/ACC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOR/ACC -- على مدار الساعة الماضية، -1.76% على مدار 24 ساعة، و +4.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

القيمة السوقية الحالية لـ Gorbagana Acceleration هي $ 5.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOR/ACC يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999851596.583026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28K.

سجل سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .

ما هو Gorbagana Acceleration ( GOR/ACC )

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

كم يساوي Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) اليوم؟
سعر GOR/ACC المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GOR/ACC إلى USD الحالي؟
سعر GOR/ACC إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Gorbagana Acceleration ؟
القيمة السوقية لعملة GOR/ACC هي $ 5.28K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GOR/ACC؟
العرض المتداول لتوكن GOR/ACC هو 999.85M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOR/ACC؟
حقق GOR/ACC سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOR/ACC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 GOR/ACC.
ما هو حجم تداول GOR/ACC؟
حجم تداول GOR/ACC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GOR/ACC هذا العام؟
قد يرتفع GOR/ACC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOR/ACC لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) المهمة في الصناعة

10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

