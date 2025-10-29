سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
--
-1.76%
+4.24%
+4.24%
سعر Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOR/ACC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOR/ACC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOR/ACC -- على مدار الساعة الماضية، -1.76% على مدار 24 ساعة، و +4.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Gorbagana Acceleration هي $ 5.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOR/ACC يبلغ 999.85M، مع إجمالي عرض 999851596.583026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28K.
خلال اليوم، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gorbagana Acceleration مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.76%
|30 يوم
|$ 0
|-40.44%
|60 يوم
|$ 0
|-48.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
