سعر GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)
سعر GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.87K. يتم تحديث سعر GOOSEPUMPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoosepumpsAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.97K
- تغيير سعر GoosepumpsAI خلال اليوم هو -59.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOOSEPUMPS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOOSEPUMPS.
خلال اليوم، كان سعر GoosepumpsAI مقابل USD هو $ -0.000108144620622235 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoosepumpsAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoosepumpsAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoosepumpsAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000108144620622235
|-59.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoosepumpsAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.57%
-59.09%
-64.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOOSEPUMPS إلى AUD
A$--
|1 GOOSEPUMPS إلى GBP
￡--
|1 GOOSEPUMPS إلى EUR
€--
|1 GOOSEPUMPS إلى USD
$--
|1 GOOSEPUMPS إلى MYR
RM--
|1 GOOSEPUMPS إلى TRY
₺--
|1 GOOSEPUMPS إلى JPY
¥--
|1 GOOSEPUMPS إلى RUB
₽--
|1 GOOSEPUMPS إلى INR
₹--
|1 GOOSEPUMPS إلى IDR
Rp--
|1 GOOSEPUMPS إلى PHP
₱--
|1 GOOSEPUMPS إلى EGP
￡E.--
|1 GOOSEPUMPS إلى BRL
R$--
|1 GOOSEPUMPS إلى CAD
C$--
|1 GOOSEPUMPS إلى BDT
৳--
|1 GOOSEPUMPS إلى NGN
₦--
|1 GOOSEPUMPS إلى UAH
₴--
|1 GOOSEPUMPS إلى VES
Bs--
|1 GOOSEPUMPS إلى PKR
Rs--
|1 GOOSEPUMPS إلى KZT
₸--
|1 GOOSEPUMPS إلى THB
฿--
|1 GOOSEPUMPS إلى TWD
NT$--
|1 GOOSEPUMPS إلى CHF
Fr--
|1 GOOSEPUMPS إلى HKD
HK$--
|1 GOOSEPUMPS إلى MAD
.د.م--