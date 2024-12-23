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سعر GooseFX (GOFX) المباشر لليوم هو USD 0.00433346 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M . يتم تحديث سعر GOFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GooseFX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 820.14 - تغيير سعر GooseFX خلال اليوم هو -1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 336.58M

أداء سعر GooseFX (GOFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ +0.0005897132 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ +0.0004308048 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ +0.000415565089538947 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.38% 30 يوم $ +0.0005897132 +13.61% 60 يوم $ +0.0004308048 +9.94% 90 يوم $ +0.000415565089538947 +10.61%

تحليل سعر GooseFX (GOFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GooseFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00415878$ 0.00415878 $ 0.00415878 24 ساعة مرتفع $ 0.0044053$ 0.0044053 $ 0.0044053 عالية طوال الوقت $ 0.414305$ 0.414305 $ 0.414305 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -1.38% تغير السعر (7 أيام) +7.35%

معلومات سوق GooseFX (GOFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: