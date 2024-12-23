سعر GooseFX (GOFX)
سعر GooseFX (GOFX) المباشر لليوم هو USD 0.00433346. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46M. يتم تحديث سعر GOFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GooseFX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 820.14
- تغيير سعر GooseFX خلال اليوم هو -1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 336.58M
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خلال اليوم، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ +0.0005897132 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ +0.0004308048 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GooseFX مقابل USD هو $ +0.000415565089538947 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.38%
|30 يوم
|$ +0.0005897132
|+13.61%
|60 يوم
|$ +0.0004308048
|+9.94%
|90 يوم
|$ +0.000415565089538947
|+10.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GooseFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-1.38%
+7.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.
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