سعر GOOSEAI (GOOSE)
سعر GOOSEAI (GOOSE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.04K. يتم تحديث سعر GOOSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GOOSEAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GOOSEAI خلال اليوم هو -5.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.11M
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خلال اليوم، كان سعر GOOSEAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GOOSEAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GOOSEAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GOOSEAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.40%
|30 يوم
|$ 0
|-51.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GOOSEAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-5.40%
-24.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.
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