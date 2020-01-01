توكنوميكس Goose Finance (EGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Goose Finance (EGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Goose Finance (EGG) Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR. الموقع الرسمي: https://www.goosedefi.com/ اشتر EGG الآن!

توكنوميكس Goose Finance (EGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Goose Finance (EGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 236.40K $ 236.40K $ 236.40K إجمالي العرض: $ 28.68M $ 28.68M $ 28.68M العرض المتداول: $ 28.36M $ 28.36M $ 28.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 239.09K $ 239.09K $ 239.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 172.51 $ 172.51 $ 172.51 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00833419 $ 0.00833419 $ 0.00833419 معرفة المزيد عن سعر Goose Finance (EGG)

توكنوميكس Goose Finance (EGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Goose Finance (EGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EGG، استكشف السعر المباشر لتوكن EGG!

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