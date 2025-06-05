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سعر Goose Finance (EGG) المباشر لليوم هو USD 0.00872961 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 247.53K . يتم تحديث سعر EGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goose Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Goose Finance خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.36M

أداء سعر Goose Finance (EGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goose Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goose Finance مقابل USD هو $ +0.0004439600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goose Finance مقابل USD هو $ +0.0001745791 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goose Finance مقابل USD هو $ -0.000390769579008428 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.16% 30 يوم $ +0.0004439600 +5.09% 60 يوم $ +0.0001745791 +2.00% 90 يوم $ -0.000390769579008428 -4.28%

تحليل سعر Goose Finance (EGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goose Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00857522$ 0.00857522 $ 0.00857522 24 ساعة مرتفع $ 0.00920033$ 0.00920033 $ 0.00920033 عالية طوال الوقت $ 172.51$ 172.51 $ 172.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) -2.90%

معلومات سوق Goose Finance (EGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: