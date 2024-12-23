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سعر Goons of Balatroon (GOB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.27K . يتم تحديث سعر GOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Goons of Balatroon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.86 - تغيير سعر Goons of Balatroon خلال اليوم هو -1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 538.04M

أداء سعر Goons of Balatroon (GOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.93% 30 يوم $ 0 +23.37% 60 يوم $ 0 +33.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Goons of Balatroon (GOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Goons of Balatroon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.053852$ 0.053852 $ 0.053852 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -24.10%

معلومات سوق Goons of Balatroon (GOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: