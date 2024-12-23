سعر Goons of Balatroon (GOB)
سعر Goons of Balatroon (GOB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.27K. يتم تحديث سعر GOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goons of Balatroon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.86
- تغيير سعر Goons of Balatroon خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 538.04M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOB.
خلال اليوم، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goons of Balatroon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ 0
|+23.37%
|60 يوم
|$ 0
|+33.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goons of Balatroon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-1.93%
-24.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOB إلى AUD
A$--
|1 GOB إلى GBP
￡--
|1 GOB إلى EUR
€--
|1 GOB إلى USD
$--
|1 GOB إلى MYR
RM--
|1 GOB إلى TRY
₺--
|1 GOB إلى JPY
¥--
|1 GOB إلى RUB
₽--
|1 GOB إلى INR
₹--
|1 GOB إلى IDR
Rp--
|1 GOB إلى PHP
₱--
|1 GOB إلى EGP
￡E.--
|1 GOB إلى BRL
R$--
|1 GOB إلى CAD
C$--
|1 GOB إلى BDT
৳--
|1 GOB إلى NGN
₦--
|1 GOB إلى UAH
₴--
|1 GOB إلى VES
Bs--
|1 GOB إلى PKR
Rs--
|1 GOB إلى KZT
₸--
|1 GOB إلى THB
฿--
|1 GOB إلى TWD
NT$--
|1 GOB إلى CHF
Fr--
|1 GOB إلى HKD
HK$--
|1 GOB إلى MAD
.د.م--