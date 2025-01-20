سعر Googly Cat (GOOGLY)
سعر Googly Cat (GOOGLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOOGLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Googly Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.20
- تغيير سعر Googly Cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Googly Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Googly Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Googly Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Googly Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.37%
|60 يوم
|$ 0
|-15.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Googly Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Step aside, Dog and PEPE! Googly Cat is hottest crypto in future, bringing the true meaning of “phenomenon” to the digital realm.
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