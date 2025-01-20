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سعر Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) المباشر لليوم هو USD 8.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DGOOGL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Google Tokenized Stock Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.22 - تغيير سعر Google Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Google Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.089598 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Google Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -1.5105628260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Google Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -7.4127071960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Google Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -4.413765729448632 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.089598 +1.10% 30 يوم $ -1.5105628260 -18.39% 60 يوم $ -7.4127071960 -90.28% 90 يوم $ -4.413765729448632 -34.96%

تحليل سعر Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Google Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8.1$ 8.1 $ 8.1 24 ساعة مرتفع $ 8.33$ 8.33 $ 8.33 عالية طوال الوقت $ 3,300.38$ 3,300.38 $ 3,300.38 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.10% تغير السعر (7 أيام) +38.77%

معلومات سوق Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: