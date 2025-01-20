سعر Gooeys (GOO)
سعر Gooeys (GOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gooeys الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.85
- تغيير سعر Gooeys خلال اليوم هو +4.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOO.
خلال اليوم، كان سعر Gooeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gooeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gooeys مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gooeys مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.71%
|30 يوم
|$ 0
|-7.66%
|60 يوم
|$ 0
|+10.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gooeys: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
+4.71%
+10.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GOO is the primary token used in the game Gooeys! Gooeys is a Play-To-Earn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your in-game characters to quest rewards are fully on-chain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are on-chain, and provably fair.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOO إلى AUD
A$--
|1 GOO إلى GBP
￡--
|1 GOO إلى EUR
€--
|1 GOO إلى USD
$--
|1 GOO إلى MYR
RM--
|1 GOO إلى TRY
₺--
|1 GOO إلى JPY
¥--
|1 GOO إلى RUB
₽--
|1 GOO إلى INR
₹--
|1 GOO إلى IDR
Rp--
|1 GOO إلى PHP
₱--
|1 GOO إلى EGP
￡E.--
|1 GOO إلى BRL
R$--
|1 GOO إلى CAD
C$--
|1 GOO إلى BDT
৳--
|1 GOO إلى NGN
₦--
|1 GOO إلى UAH
₴--
|1 GOO إلى VES
Bs--
|1 GOO إلى PKR
Rs--
|1 GOO إلى KZT
₸--
|1 GOO إلى THB
฿--
|1 GOO إلى TWD
NT$--
|1 GOO إلى CHF
Fr--
|1 GOO إلى HKD
HK$--
|1 GOO إلى MAD
.د.م--