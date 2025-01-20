سعر GoodMeme (GMEME)
سعر GoodMeme (GMEME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GMEME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoodMeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91
- تغيير سعر GoodMeme خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GoodMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoodMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoodMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoodMeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.20%
|60 يوم
|$ 0
|+8.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoodMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GoodMeme is a community driven project based on producing, celebrating and expanding the use of memes. It wants to create a Platform that brings together all the communities for the simple love of memes. It plans to reward community members for the creation of memes over a prolonged period of time, it also wants to encourage members of different coins and different spaces to all come together to create something we can all enjoy!
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