معلومات سعر Good Rudi (GOODRUDI) في (USD)

سعر Good Rudi (GOODRUDI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOODRUDI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOODRUDI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOODRUDI +1.57% على مدار الساعة الماضية، -3.90% على مدار 24 ساعة، و +14.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Good Rudi (GOODRUDI)

القيمة السوقية الحالية لـ Good Rudi هي $ 22.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOODRUDI يبلغ 999.53M، مع إجمالي عرض 999528973.193876. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.65K.