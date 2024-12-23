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سعر Good Person Coin (GPCX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.32M . يتم تحديث سعر GPCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Person Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.00 - تغيير سعر Good Person Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.61B

أداء سعر Good Person Coin (GPCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Person Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Person Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Person Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Person Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +18.91% 60 يوم $ 0 +32.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Person Coin (GPCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Person Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00161263$ 0.00161263 $ 0.00161263 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Good Person Coin (GPCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: