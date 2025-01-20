سعر Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS)
سعر Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS) المباشر لليوم هو USD 11.35. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GOFURS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Old Fashioned Un Registered Security الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.90
- تغيير سعر Good Old Fashioned Un Registered Security خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ -2.4690528950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ -4.2937333750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -2.4690528950
|-21.75%
|60 يوم
|$ -4.2937333750
|-37.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Old Fashioned Un Registered Security: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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|1 GOFURS إلى AUD
A$18.2735
|1 GOFURS إلى GBP
￡9.307
|1 GOFURS إلى EUR
€10.896
|1 GOFURS إلى USD
$11.35
|1 GOFURS إلى MYR
RM50.9615
|1 GOFURS إلى TRY
₺403.833
|1 GOFURS إلى JPY
¥1,773.8915
|1 GOFURS إلى RUB
₽1,155.9975
|1 GOFURS إلى INR
₹982.3425
|1 GOFURS إلى IDR
Rp186,065.544
|1 GOFURS إلى PHP
₱664.0885
|1 GOFURS إلى EGP
￡E.571.132
|1 GOFURS إلى BRL
R$69.008
|1 GOFURS إلى CAD
C$16.344
|1 GOFURS إلى BDT
৳1,378.9115
|1 GOFURS إلى NGN
₦17,706.681
|1 GOFURS إلى UAH
₴477.835
|1 GOFURS إلى VES
Bs612.9
|1 GOFURS إلى PKR
Rs3,162.337
|1 GOFURS إلى KZT
₸6,021.175
|1 GOFURS إلى THB
฿389.305
|1 GOFURS إلى TWD
NT$371.9395
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Fr10.3285
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HK$88.303
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