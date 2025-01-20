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سعر Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS) المباشر لليوم هو USD 11.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GOFURS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Old Fashioned Un Registered Security الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.90 - تغيير سعر Good Old Fashioned Un Registered Security خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ -2.4690528950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ -4.2937333750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Old Fashioned Un Registered Security مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -2.4690528950 -21.75% 60 يوم $ -4.2937333750 -37.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Old Fashioned Un Registered Security: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 244.89$ 244.89 $ 244.89 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Good Old Fashioned Un Registered Security (GOFURS)

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