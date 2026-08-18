سعر Good In The Hood اليوم

السعر المباشر لمشروع Good In The Hood (GOOD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 29.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOOD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GOOD.

يحتل Good In The Hood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 318,052، مع عرض متداول قدره 811.81M GOOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOOD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GOOD بمقدار -3.72% خلال الساعة الماضية و+48.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 41.95K.

معلومات سوق Good In The Hood (GOOD)

القيمة السوقية $ 318.05K$ 318.05K $ 318.05K الحجم (24 ساعة) $ 41.95K$ 41.95K $ 41.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 389.31K$ 389.31K $ 389.31K إمداد دورة التداول 811.81M 811.81M 811.81M إجمالي العرض 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515

القيمة السوقية الحالية لـ Good In The Hood هي $ 318.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 41.95K. العرض المتداول لـ GOOD يبلغ 811.81M، مع إجمالي عرض 999999992.5074515. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 389.31K.