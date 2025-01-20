سعر Good Gensler (GENSLR)
سعر Good Gensler (GENSLR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GENSLR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Gensler الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K
- تغيير سعر Good Gensler خلال اليوم هو +5.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.00%
|30 يوم
|$ 0
|+11.18%
|60 يوم
|$ 0
|-35.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Gensler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
+5.00%
+6.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The spirit of Good Gary Gensler and his unwavering commitment to sarcasm, and meme-powered prosperity will continue to guide the project.
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