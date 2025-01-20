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سعر Good Gensler (GENSLR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GENSLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Gensler الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11K - تغيير سعر Good Gensler خلال اليوم هو +5.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Good Gensler (GENSLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Gensler مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.00% 30 يوم $ 0 +11.18% 60 يوم $ 0 -35.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Gensler (GENSLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Gensler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) +5.00% تغير السعر (7 أيام) +6.63%

معلومات سوق Good Gensler (GENSLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: