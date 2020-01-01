توكنوميكس Good Game US Dollar (GGUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Good Game US Dollar (GGUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس Good Game US Dollar (GGUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Good Game US Dollar (GGUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M إجمالي العرض: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M العرض المتداول: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.995379 $ 0.995379 $ 0.995379 السعر الحالي: $ 0.998119 $ 0.998119 $ 0.998119 معرفة المزيد عن سعر Good Game US Dollar (GGUSD)

توكنوميكس Good Game US Dollar (GGUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Good Game US Dollar (GGUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GGUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GGUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GGUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن GGUSD!

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