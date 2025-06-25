سعر Good Game US Dollar (GGUSD)
سعر Good Game US Dollar (GGUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر GGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Game US Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Good Game US Dollar خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GGUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GGUSD.
خلال اليوم، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Game US Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Good Game US Dollar (GGUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GGUSD والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GGUSD إلى VND
₫26,315
|1 GGUSD إلى AUD
A$1.53
|1 GGUSD إلى GBP
￡0.73
|1 GGUSD إلى EUR
€0.86
|1 GGUSD إلى USD
$1
|1 GGUSD إلى MYR
RM4.24
|1 GGUSD إلى TRY
₺39.61
|1 GGUSD إلى JPY
¥144.75
|1 GGUSD إلى RUB
₽78.36
|1 GGUSD إلى INR
₹85.92
|1 GGUSD إلى IDR
Rp16,393.44
|1 GGUSD إلى KRW
₩1,358.69
|1 GGUSD إلى PHP
₱56.84
|1 GGUSD إلى EGP
￡E.50.05
|1 GGUSD إلى BRL
R$5.5
|1 GGUSD إلى CAD
C$1.37
|1 GGUSD إلى BDT
৳122.21
|1 GGUSD إلى NGN
₦1,547.98
|1 GGUSD إلى UAH
₴41.72
|1 GGUSD إلى VES
Bs103
|1 GGUSD إلى PKR
Rs284.73
|1 GGUSD إلى KZT
₸517.06
|1 GGUSD إلى THB
฿32.64
|1 GGUSD إلى TWD
NT$29.46
|1 GGUSD إلى AED
د.إ3.67
|1 GGUSD إلى CHF
Fr0.8
|1 GGUSD إلى HKD
HK$7.84
|1 GGUSD إلى MAD
.د.م9.09
|1 GGUSD إلى MXN
$19.04
|1 GGUSD إلى PLN
zł3.65