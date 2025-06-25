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سعر Good Game US Dollar (GGUSD) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر GGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Game US Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Good Game US Dollar خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M

أداء سعر Good Game US Dollar (GGUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Game US Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Game US Dollar (GGUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Game US Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999939$ 0.999939 $ 0.999939 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Good Game US Dollar (GGUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: