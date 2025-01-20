سعر Good Dog (HEEL)
سعر Good Dog (HEEL) المباشر لليوم هو USD 0.02935183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Good Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.78
- تغيير سعر Good Dog خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ -0.0057377514 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ -0.0006380530 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0057377514
|-19.54%
|60 يوم
|$ -0.0006380530
|-2.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HEEL is a decentralized Web3 brand developing original characters, content, & dApps. The HEEL brand represents originality, positivity, & being adventurous.
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