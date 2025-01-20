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سعر Good Dog (HEEL) المباشر لليوم هو USD 0.02935183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HEEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Good Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.78 - تغيير سعر Good Dog خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Good Dog (HEEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ -0.0057377514 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ -0.0006380530 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Good Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0057377514 -19.54% 60 يوم $ -0.0006380530 -2.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Good Dog (HEEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Good Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Good Dog (HEEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: