سعر GONG (GONG)
سعر GONG (GONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.78K. يتم تحديث سعر GONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GONG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.25
- تغيير سعر GONG خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B
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خلال اليوم، كان سعر GONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GONG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.15%
|30 يوم
|$ 0
|-27.70%
|60 يوم
|$ 0
|-13.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-2.15%
-14.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth.
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